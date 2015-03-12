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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 16:02 BJT

金属期市：伦铜跳涨，中国贷款数据优于预期引发空头回补

0728GMT，LME三个月期铜 跳涨1.3%至每吨5,802美元，上日曾小幅下滑，一度跌至2月24日来的最低每吨5,710美元。

一交易商称，中国数据引发空头回补，市场预期伦敦开盘后买兴将会带来新的动能。

上海主力合约5月期铜 抹去稍早跌幅，攀升1%至每吨42,560元人民币。

LME期镍 攀升1.5%，从上日下滑2%的跌势中回升。LME期铝 涨0.9%，周三曾触及近一年低点，期镍和期铝均因供给过剩而承压。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/孙茉莉; 审校 龚芳/张明钧)
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