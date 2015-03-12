《路透晚报》--3月12日日间新闻摘要（国际版）

--香港股市：恒生指数小幅收高，中资银行股领涨

香港股市主要指数收高，银行股领涨，投资人预期中国当局允许地方债置换的计划将改善中资银行资产品质。恒生指数收高0.3%，至23,797.96点，恒生国企指数上涨1.3%，至11,565.80点。

--汇市：欧元触及12年低位后反弹，但兑美元跌至平价的前景未变

欧元兑美元触及12年低位后反弹小涨，为两周来首见上升，显示针对欧元的持续抛压暂时停歇。欧元 EUR= 最低跌至1.0494美元，为2003年1月以来最低，之后回升至1.0630，日内上涨0.8%。欧元近期的深跌，令欧元兑美元跌至平价的讨论升温，而上一次欧元/美元出现平价已是2002年的事。投资人目前静待今日稍晚公布的美国零售销售数据，以了解该数据是否会更加强化美联储年中升息预期。

--欧元债市：欧元区公债价格持续劲扬，市场将迎来新债供应潮

欧元区公债急涨势头持续进入第四天，因区内各国央行推进QE购债措施，一波新债发售预计将吸引到强劲需求。西班牙、意大利和爱尔兰将共计发售高达130亿欧元新债，期限不一，这将有助于缓解在欧洲央行本周开始购债计划后，对债券将出现稀缺的担忧。银行分析师强烈建议投资者利用今天的新债标售为长债持仓加码，因为欧洲央行的购债计划预计将令长债有出众表现。意大利和西班牙10年期公债收益率均下跌4个基点，分别报1.09%和1.06%；两国的30年期公债收益率都下跌超过10个基点，分别报1.87%和1.85%。

--国际油市：布兰特原油涨至58美元上方，得益于空头回补和地缘因素

布兰特原油盘中攀升至每桶58美元上方，为连续第二日上涨，因投机者在4月合约到期之前回补部位，但美元走强和美国原油库存上升限制油价涨幅。中东和北非地缘政治紧张局势也支撑原油期货价格。0820GMT，布兰特4月合约涨0.57美元至58.11美元。美国原油期货攀升0.43美元至每桶48.60美元。有分析师指出，油价出现任何涨势都会是短暂的，因为原油库存预计还会增加，受炼厂设备检修和美元兑欧元继续走强影响。

--全球金市：金价中止八连跌上扬1%，因美元从12年高位下滑

金价受空头回补推动上涨1%，中止八日连跌，因美元从近12年高位下滑，但围绕美国近期将升息的担忧加剧，令金价承压。现货金跳涨约1%，至日高每吨1,166.30美元。金价此前连续下跌了八天，周三触及12月1日以来最低点1,147.10美元。

--金属期市：伦铜跳涨，中国贷款数据优于预期引发空头回补

伦敦期铜跳涨，此前中国公布的贷款数据优于预期，需求前景因而显得更加光明，进而引发空头回补，在供应疑虑基础上带来更多支撑。0820GMT，LME三个月期铜跳涨1.77%至每吨5,831.50美元。上海主力合约5月期铜抹去稍早跌幅，攀升1%至每吨42,560元人民币。