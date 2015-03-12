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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 16:46 BJT

欧洲央行：希望QE是可预测且规律的--执委科尔

路透巴黎3月12日 - 欧洲央行执委科尔周四称，欧洲央行希望自己的量化宽松(QE)政策是可预测且规律的。

科尔在巴黎的一次讲话中称，欧洲央行三天内已买入98亿欧元资产，所购债券的平均期限为9年。他补充称，该央行在寻找可购买的债券方面没有遇到问题。

科尔说，欧洲央行拟在3月总计购买600亿欧元债券的计划处在正轨上。(完)

(编译 白云; 审校 龚芳)
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