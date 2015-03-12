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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 16:57 BJT

泰国经济：财长称小幅降息给经济带来的提振并不大

受出口表现欠佳影响，经济增幅逊于预期，“对今年能否实现4%的增长目标，我们拭目以待，”Sommai说道。

泰国央行周三以4-3票，意外下调利率25个基点至1.75%，为一年来首次，希望藉此激活持续低迷的经济。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)
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