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债券 | 2015年 3月 12日 星期四 16:33 BJT

《汇市简讯》欧元/美元反弹有限，欧洲央行庞大QE计划令欧元承压

0824 GMT
    
    * 欧洲央行量化宽松(QE)计划在实施的头三天里，总计买入98亿欧元
资产
    * 这些资产平均到期年限是9年
    * 欧元/美元在这三天内介于1.0906-1.0494交投。欧洲央行在3月还
要进一步买入502亿欧元公债
    * 即便当前的欧元投机性空仓已经极大，欧元汇率仍面临很大下跌压
力
    * 有理由针对欧元/美元的反弹进行逢高抛出
    
      

 (编译 高琦 审校 张明钧)
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