《汇市简讯》欧元/美元反弹有限，欧洲央行庞大QE计划令欧元承压

0824 GMT * 欧洲央行量化宽松(QE)计划在实施的头三天里，总计买入98亿欧元 资产 * 这些资产平均到期年限是9年 * 欧元/美元在这三天内介于1.0906-1.0494交投。欧洲央行在3月还 要进一步买入502亿欧元公债 * 即便当前的欧元投机性空仓已经极大，欧元汇率仍面临很大下跌压 力 * 有理由针对欧元/美元的反弹进行逢高抛出 (编译 高琦 审校 张明钧)