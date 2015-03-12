更新版 1-中国汇市：人民币钉住强势美指微收跌，两会期间维稳仍是主旋律

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 人民币微收跌，中间价连六日低开 * 两会期间政策导向倾向于维稳 * 市场期待两会后的交易机会 (更新收盘报价和评论) 路透北京3月12日 - 中国人民币兑美元即期 周四收盘仅微跌一个点子，中间 价则连六日低开。两会期间人民币汇率持续走稳且交投区间狭窄符合市场预期，与美元指数 的强势上攻形成鲜明对比。政策导向是目前人民币汇率最主要的指引，但亦有观点认为人民 币贬值进程仍未完成。 交易员称，在两会这个时点上，一直有国有大行在市场上“维稳”，直接抑制了人民币 的走贬空间，亦令在岸市场的人民币走贬情绪得以适度放缓。 “整体都很平静，最近这几天我们都比较习惯这个价格了，这周都差不多，...一直有 大行在做。”一外资行交易员称。 另有交易员指出，由于在岸即期市场的贬值空间受到抑制，离岸的贬值预期亦相应受到 影响，这亦是为何离岸香港人民币走势亦相对平稳。只要离在岸价差在100个点子以内，跨 市场套利的机会就不是很大。 关于后市，MFI金融研究中心首席经济学家江勋认为，今年人民币贬值进程还未完成。 人民币贬值的时机一般倾向于美元调整的时候，此时风险可控些。 另有一股份制银行交易员指出，现在就看两会（全国政协和人大会议）结束之后，市场 可能会有更大的波动性和交易机会，在两会期间仍是维稳为主。 美元指数 周四飙高至100.00大关，为自2003年4月以来首度，这相当于仅3月不足 半个月的时间，美元指数已经豪涨近5%。 全球汇市方面，欧元兑美元周四小涨，为两周来首见上升，自今日稍早触及的12年低位 反弹，针对欧元的持续抛压暂时停歇。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2624 6.2623 0.00% 中间价 6.1617 6.1597 -0.03% 成交额 184亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.67% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 34 6.2612 6.2646 2015年来即期升贬值幅度 -0.93% 1年期美元/人民币掉期升水 2070 离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日 1年期NDF 6.4060/6.411 6.413 CNH即期 6.2729/6.2761 6.277 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 黄凯/曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率