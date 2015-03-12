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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币钉住强势美指微收跌，两会期间维稳仍是主旋律

* 人民币微收跌，中间价连六日低开
    * 两会期间政策导向倾向于维稳
    * 市场期待两会后的交易机会

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京3月12日 - 中国人民币兑美元即期 周四收盘仅微跌一个点子，中间
价则连六日低开。两会期间人民币汇率持续走稳且交投区间狭窄符合市场预期，与美元指数
的强势上攻形成鲜明对比。政策导向是目前人民币汇率最主要的指引，但亦有观点认为人民
币贬值进程仍未完成。
     
    交易员称，在两会这个时点上，一直有国有大行在市场上“维稳”，直接抑制了人民币
的走贬空间，亦令在岸市场的人民币走贬情绪得以适度放缓。

    “整体都很平静，最近这几天我们都比较习惯这个价格了，这周都差不多，...一直有
大行在做。”一外资行交易员称。
    
    另有交易员指出，由于在岸即期市场的贬值空间受到抑制，离岸的贬值预期亦相应受到
影响，这亦是为何离岸香港人民币走势亦相对平稳。只要离在岸价差在100个点子以内，跨
市场套利的机会就不是很大。
    
    关于后市，MFI金融研究中心首席经济学家江勋认为，今年人民币贬值进程还未完成。
人民币贬值的时机一般倾向于美元调整的时候，此时风险可控些。    
    
    另有一股份制银行交易员指出，现在就看两会（全国政协和人大会议）结束之后，市场
可能会有更大的波动性和交易机会，在两会期间仍是维稳为主。
    
    美元指数 周四飙高至100.00大关，为自2003年4月以来首度，这相当于仅3月不足
半个月的时间，美元指数已经豪涨近5%。

    全球汇市方面，欧元兑美元周四小涨，为两周来首见上升，自今日稍早触及的12年低位
反弹，针对欧元的持续抛压暂时停歇。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
 在岸市场人民币兑美元             今日              上日        升贬
 即期成交价格                     6.2624            6.2623      0.00%
 中间价                           6.1617            6.1597      -0.03%
 成交额                           184亿美元                     
                                                                
 日内美元/人民币相对于中间价最大  1.67% (上限±2%)  日高        日低
 波幅                                                           
 日内波动幅度(pips)               34                6.2612      6.2646
 2015年来即期升贬值幅度           -0.93%                        
 1年期美元/人民币掉期升水         2070                          
                                                                
                                                                
 离岸人民币市场,北京时间16:53     今日              上日        
 1年期NDF                         6.4060/6.411      6.413       
 CNH即期                          6.2729/6.2761     6.277       
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）   

 (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 黄凯/曾祥进)
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