台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.785-0.800%

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周五(13日)
* 标售金额：200亿台币
* 预测区间：0.785-0.800%
* 受访机构：六家
路透台北3月12日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.785-0.800%。预估大区间则落在0.780-0.805%。
路透周四访谈六家金融机构，其中四家预估均标有机会较上期得标利率0.793%微跌，主因此前364天期存单加权平均得标利率已连续两次下滑共1.1基点，且整体资金情势宽裕条件不变。但也有金融机构认为，周二标售的10年公债殖利率已较前次走高，本次存单标售得标利率顶多持平于前期，不会再向下。
〞韩国、泰国都在降息，钱还是很多。〞一位大型官股金控交易人士说。
虽然两年期存单可能面临台湾央行升息的机率较高，但多数银行认为，目前还是先以去化多余资金为主，升息议题先摆在一边。
上周三央行公布标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.585%，大致符合市场预期。并较前次标售均标0.591%走低0.6个基点，为连续第五个月走低。
前次于1月9日标售的两年期存单标售利率在0.793%，高标则位在0.800%，2月因农历春节暂停标售一次。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。
台湾央行去年12月理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续14季维持利率不变。央行总裁彭淮南在会后说明指出，对美联储明年升息的时点并未改变，并预估明年物价年增率1.1-1.2%。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率