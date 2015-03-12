重发-《全球汇市》欧元卖压暂缓，但兑美元跌至平价的前景未变

(重发以调整内文格式)

* 欧元上涨0.8%，兑美元一度触及12年低点

* 市场静待美国零售销售等数据

* 新西兰元上涨1.4%，因新西兰央行立场不那么温和

路透伦敦3月12日 - 欧元兑美元周四小涨，为两周来首见上升，自今日稍早触及的12年低位反弹，针对欧元的持续抛压暂时停歇。

但交易员称，欧元的任何反弹都将是有限的，投资者寻求逢高抛出欧元。技术指标和期权市场都反映出，欧元可能进一步下跌，欧元兑一篮子货币 已经触及13年低点。

欧洲央行周一启动1万亿欧元购债计划，令很多欧元区公债收益率(殖利率)在负值区间进一步下滑，部分公债收益率触及纪录低位，从而侵蚀了欧元的吸引力。

30年期德债收益率 目前低于两年期美债收益率 。

欧元 最低跌至1.0494美元，为2003年1月以来最低，之后回升至1.0630，日内上涨0.8%。欧元近期的深跌，令欧元兑美元跌至平价的讨论升温，而上一次欧元/美元出现平价已是2002年的事。

“欧元/美元触及平价的动能很强。如果欧元继续下跌，投资者分散投资将使资金流出欧元区，进入美国和英国。而且欧洲央行也希望欧元走软，以推高通胀率，”野村外汇分析师Yujiro Goto表示。

“因此，除非贸易伙伴对欧元走软提出抗议，我认为这个趋势将会继续。美国那边已经有些非议，但只要欧洲接受欧元贬值，欧元可能进一步走低。”

美国圣路易斯联储总裁布拉德对金融时报表示，还不是很清楚近期美元是否会剧烈波动。他说汇市当前对此“已经有所预期”。他指的是美国和欧洲央行货币政策的不同走向。

美元指数 触及100.06，为2003年初以来首见，之后回落，最新下跌0.8%，报98.96。

投资人目前静待今日稍晚公布的美国零售销售数据，以了解该数据是否会更加强化美联储年中升息预期。由于天候状况严峻，各界预期零售销售将回落，分析师称这可能会令美元承压。

在此同时，新西兰元上涨，此前新西兰央行评论并未如市场预期温和，该行并维持利率于3.5%不变。

“看过声明之后，目前调降指标利率的门槛可能高于先前市场预期，”ASB Bank分析师Nick Tuffley表示。

新西兰元兑美元 上涨1.4%至0.7400美元，脱离3月11日触及的五周低点0.7192美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0602 1.0545 +0.54 -12.36 1.2097

美元/日圆 121.20 121.44 -0.20 +1.27 119.68

欧元/日圆 128.47 128.10 +0.29 -11.26 144.77

美元/瑞郎 1.0038 1.0091 -0.53 +0.98 0.9941

英镑/美元 1.4975 1.4925 +0.34 -3.84 1.5573

美元/加元 1.2689 1.2750 -0.48 +9.22 1.1618

澳元/美元 0.7656 0.7593 +0.83 -6.27 0.8168

新西兰元/美元 0.7385 0.7288 +1.33 -5.28 0.7797

欧元/瑞郎 1.0648 1.0642 +0.06 -11.46 1.2026

欧元/英镑 0.7078 0.7062 +0.23 -8.73 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.0950 9.1201 -0.28 -3.95 9.4688

美元/挪威克朗 8.1306 8.2050 -0.91 +8.81 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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