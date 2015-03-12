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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 17:10 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委科尔称QE正在发挥效用，无疑将会成功

路透巴黎3月12日 - 欧洲央行执委科尔周四表示，欧洲央行的买债计划无疑将会成功，并称计划已经发挥作用，在周一启动之前已产生影响。

科尔表示，必须信任市场，同时欧洲央行是以尊重市场运作功能的方式买债。“我们不希望扼杀市场，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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