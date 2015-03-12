路透基点：远东宏信3.5亿美元贷款吸引13家银行参贷--TRLPC

路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，远东宏信 有限公司3.5亿美元的三年期子弹式贷款已吸引13家贷款行。 贷款由两部分组成，A部分2.6亿美元，B部分7.02亿港元(0.9亿美元) 。 牵头行兼簿记行为永隆银行、澳新银行和苏格兰皇家银行，分别承贷 3.9亿港元、2,500万美元和2,000万美元。中国银行澳门分行分享牵头行 兼簿记行头衔，承贷5,000万美元。 有八家银行担任牵头行。上海浦发银行香港分行承贷3.12亿港元，中 国光大银行香港分行和意大利联合圣保罗银行香港分行各承贷2,500万美 元。菲律宾群岛银行、三菱东京日联银行、创兴银行、工商银行亚洲分行 以及工商银行澳门分行各承贷2,000万美元。 印度国家银行香港分行担任主办行，承贷1,500万美元。 一名消息人士称，此项交易初始规模为2亿美元，在筹组过程中获超 额认购，认购额超过4亿美元。 此项贷款最高综合收益300个基点，其中包括150个基点的费用，贷款 利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码25 0个基点。 融得资金用于一般公司用途。 借款人的子公司远东国际租赁有限公司提供同意协助书。 远东宏信是中国国企中化集团的子公司。它最近一次获得的贷款是去 年11月与16家台湾银行签订的2.72亿美元三年期子弹式贷款。该贷款最高 综合收益330基点，初始利率为较Libor加码270基点。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)