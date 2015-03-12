台湾汇市：台币随韩元跌势收歛，午后外资和出口商急抛汇

* 韩国意外降息但未来不确定再降，韩元自20个月低点回升 * 午后台币猪羊变色，出口商及外商抛汇 * 观察三点半以后央行管控动作 * 近期实质交易区间估31.500-31.700 路透台北3月12日 - 台币兑美元 周四实质交易先贬后升，收盘微贬。 汇银人士指出，盘初外资汇出力道较强，韩元午后收歛跌势，台币也翻回到31.6附近水位， 外资和出口商抛汇。 汇银人士指出，韩元在意外降息后因央行暗示未来是否降息并不确定，因此收歛了盘初 的跌幅，尾盘收微升，台币也一扫盘初走弱的疲态。午后本地出口商见上午的美元高价不再 ，纷纷抛汇；而外商银也有汇入。汇价猪羊变色，实质交易较上午骤升最高近二角。 〞下午还有一些是赌美元强势的(美元)抛盘，多杀多，大家脸都黑了，〞一位本地商银 交易人士说。 另外一家本地商银交易人士说，午后台币汇价跳空走高，出口商眼见韩元由大跌转收平 盘，只得纷纷进场抛汇，估计汇价在31.650-31.670是出口商短期满意的价格。 **央行逆风操作** 也有交易员提到，台湾央行认为台湾没有通缩问题，油价的下跌是好的，能够刺激经济 成长，增加消费信心，这也有助台币回升。 〞台湾没有通缩、只有通膨的话，货币要强一点，〞交易人士说。 台湾央行总裁周四表示，台湾是小型开放的经济体，央行会将汇市波动缓和。台湾货币 政策虽不尽然全随美国走，但与美国高度相关。 彭淮南也表示，3月26日央行将召开全体理监事会议，货币政策是否调整视数据而定， 会根据未来的通膨预期、产出缺口、和国内外经济情势预估做最新的决定。 也有交易员提到，近期央行对三点半之后到四点收盘之间的台币价位管控似有松了一些 ，对挂出的美元卖单容忍度升高，或可再观察央行的动态。 交易员也说，台币经过今天的上冲下洗，估计未来一周实质交易区间将落在31.5-31.7 之间盘整。 韩国央行周四意外降息至纪录低位，五个月以来首次降息。韩元 在降息消息之后 跌至20个月低点，不过稍后反弹至此前水平，因为央行总裁李柱烈谈及美联储即将开始的升 息时语调谨慎，这暗示再次降息并未确定。 韩元兑美元 周四收在1,126.4，上交易日收在1,126.5。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点由溢价转为价平附近 。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.640/31.660，上日收在31.750。 交易员预估，短期内台币主要实质交易将落在31.500-31.700间。今日台币主要交易区 间在31.580-31.773，上日交易区间在31.575-31.667。 台湾股市周四收高，中止连三日下滑走势。分析师指出，主要受韩国意外降息题材带动 。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超14.79亿台币，中止连续三个交易日卖超共计276 .19亿台币。 新兴汇市中，马币兑美元 上涨，对当局可能入市干预支撑本币的担心，促使投 资者回补空头部位。 本周全球重要经济事件与数据包括： 3月12日(四)：日本2月消费者信心指数；欧元区1月工业生産；美国2月进出口物价、2 月零售销售；美国1月企业库存；韩国央行召开货币政策会议；欧洲央行执委科尔在一场资 产管理会议中发表演说；美国零售销售数字；美国企业库存； 3月13日(五)：俄罗斯央行宣布利率决定；欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题 发表演说；美国路透/密西根大学消费者信心指数3月初值；美国最终需求生产者物价指数； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.670 31.666 31.580-31.775 31.775 7.61 13.29 元太外汇经纪公司 31.670 31.663 31.580-31.774 31.720 4.51 3.71 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.025/0.005 -0.005/0.015 (完)