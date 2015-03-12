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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 17:09 BJT

香港个股：港铁委任梁国权为行政总裁及董事局成员，下周一起生效

路透香港3月12日 - 香港铁路营运商--港铁公司 周四宣布，委任梁国权为行政总裁及董事局成员，下周一起生效。

梁国权原本为港铁公司的副行政总裁，去年8月中起担任署理行政总裁，暂代因高铁香港段未能如期通车事件中下台的前行政总裁韦达诚之职务。

现年54岁的梁国权2002年加入港铁任财务总监，其后职衔更改为财务及业务拓展总监，2012年7月获委任为副行政总裁。他出任行政总裁的每年酬金为816万港元，并可获酌情发放非固定薪酬，有关薪酬与其表现及公司认爲相关的其他因素挂钩。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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