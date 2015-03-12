国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦3月12日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元本周跌破1.0800美元之后，持续逼近1.0500水准，若跌破有可能探向平价水准。若要让走势趋稳，初步需要回升至1.0800上方，之后上探1.1250阻力。唯有升破1.1270，目标才会转为上看1.1450区域及上周高点。
美元/日圆：本周初距离多年高点122.05仅咫尺之遥，美元其后再次小幅回落。美元未能升破122.00，只会延后探向2007年高点124.20的时程。我们需要守在119.80之上，才有可能上探前述高位。
英镑/美元：英镑昨日跟随欧元走低，跌破1.5020的支撑，并且跌穿1.4900来到2013年年中的最低水准，仅略高于双重支撑水准1.4825。若跌破1.4820，则更有可能探向2010年5月低点1.4230。若走势要稳定下来，需要反弹升破1.5130/40水准，之后上探1.5350水准。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0591 1.0545 +0.44 -12.45 1.2097
美元/日圆 121.14 121.44 -0.25 +1.22 119.68
欧元/日圆 128.29 128.10 +0.15 -11.38 144.77
美元/瑞郎 1.0045 1.0091 -0.46 +1.05 0.9941
英镑/美元 1.4962 1.4925 +0.25 -3.92 1.5573
美元/加元 1.2696 1.2750 -0.42 +9.28 1.1618
澳元/美元 0.7655 0.7593 +0.82 -6.28 0.8168
新西兰元/美元 0.7377 0.7288 +1.22 -5.39 0.7797
欧元/瑞郎 1.0639 1.0642 -0.03 -11.53 1.2026
欧元/英镑 0.7079 0.7062 +0.24 -8.72 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.0995 9.1201 -0.23 -3.90 9.4688
美元/挪威克朗 8.1370 8.2050 -0.83 +8.90 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率