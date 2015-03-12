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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 17:47 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月12日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元本周跌破1.0800美元之后，持续逼近1.0500水准，若跌破有可能探向平价水准。若要让走势趋稳，初步需要回升至1.0800上方，之后上探1.1250阻力。唯有升破1.1270，目标才会转为上看1.1450区域及上周高点。

美元/日圆：本周初距离多年高点122.05仅咫尺之遥，美元其后再次小幅回落。美元未能升破122.00，只会延后探向2007年高点124.20的时程。我们需要守在119.80之上，才有可能上探前述高位。

英镑/美元：英镑昨日跟随欧元走低，跌破1.5020的支撑，并且跌穿1.4900来到2013年年中的最低水准，仅略高于双重支撑水准1.4825。若跌破1.4820，则更有可能探向2010年5月低点1.4230。若走势要稳定下来，需要反弹升破1.5130/40水准，之后上探1.5350水准。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0591 1.0545 +0.44 -12.45 1.2097

美元/日圆 121.14 121.44 -0.25 +1.22 119.68

欧元/日圆 128.29 128.10 +0.15 -11.38 144.77

美元/瑞郎 1.0045 1.0091 -0.46 +1.05 0.9941

英镑/美元 1.4962 1.4925 +0.25 -3.92 1.5573

美元/加元 1.2696 1.2750 -0.42 +9.28 1.1618

澳元/美元 0.7655 0.7593 +0.82 -6.28 0.8168

新西兰元/美元 0.7377 0.7288 +1.22 -5.39 0.7797

欧元/瑞郎 1.0639 1.0642 -0.03 -11.53 1.2026

欧元/英镑 0.7079 0.7062 +0.24 -8.72 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.0995 9.1201 -0.23 -3.90 9.4688

美元/挪威克朗 8.1370 8.2050 -0.83 +8.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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