路透基点：来宝集团确认再融资贷款规模为25亿美元--TRLPC

路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，来宝集团 确认25亿美元的再融资规模，略低于稍早预期的30亿美元。该公司并已向 主要关系银行发送条款说明书。 消息人士称，该借款人本周稍早向大约15-20家银行发送了条款说明 书，要求银行3月31日之前回复，每笔承贷1亿美元。 消息人士称，最终确定安排行之后，预计4月将启动一般银团组建程 序。 消息人士称，新贷款将由两部分组成，一部分是10亿美元的一年期贷 款，另一部分开始15亿美元的三年期贷款。 之前Iceberg Research指称来宝集团利用会计技巧误导市场。上月底 来宝集团公布三年来首次出现季度亏损，受资产减记影响。该公司在2月2 6日的财报电话会议上表示否认了上述指控，并称4.38亿美元的减记额中 ，2亿美元与澳洲上市的Yancoal Australia相关，而资产减记与Iceberg 的报告无关。 筹得的资金将用于为2014年5月签署的20亿美元364天期循环信贷，以 及2012年5月签署的约23.6亿美元多档贷款提供再融资。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)