版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 17:37 BJT

台湾央行：调高电子票券发行业提准备金门槛，料活络电子支付业务

路透台北3月12日 - 台湾央行周四指出，将调高电子票证发行业者预收储值款项计提准备金门槛，专营电子支付机构收取储值款项达50亿台币以上，才须就超出部分计提准备金。此预料有望活络电子支付业务。

中央银行官员指出，目前的业者只要预收款项超出30亿台币以上，即须全额计提准备金。以目前四家的电子票证发行业者而言，只有悠游卡公司一家的预收款项达此水准。

央行指出，目前该公司的预收款是42亿台币、存款准备率为9.775%，若依现行法令，路透计算其目前约已提列超过4亿台币的准备金。

〞法令通过我们就会还给他(悠游卡公司)，让他去做信托，〞前述官员指出。

央行官员也说，电子支付管理条例将于5月3日开始施行，在此之前，金管会将就其相关的法令陆续做出调整。

央行新闻稿指出，为顺应电子商务快速成长，和配合政府鼓励电子支付业务之发展，因此提高储值款项应缴存准备金门槛。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐