表格：沪港通活跃股一览--3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月12日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 61.25 5.68 买入成交金额 38.54 3.68 卖出成交金额 22.72 1.996 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 兴业银行 361,274,237 131,662,545 492,936,782 2 中国平安 180,722,142 168,348,312 349,070,454 3 上汽集团 110,028,889 190,816,293 300,845,182 4 中信证券 207,443,744 71,477,644 278,921,388 5 中国太保 133,125,720 112,387,592 245,513,312 6 浦发银行 186,654,916 50,563,254 237,218,170 7 上海机场 182,920,943 11,404,529 194,325,472 8 青岛海尔 111,676,631 72,190,345 183,866,976 9 贵州茅台 106,977,417 62,852,540 169,829,957 10 工商银行 42,712,736 124,217,621 166,930,357 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 35,412,900 33,703,480 69,116,380 2 新华保险 27,539,555 2,964,345 30,503,900 3 融创中国 23,796,780 0 23,796,780 4 上海电气 8,742,160 13,180,260 21,922,420 5 东方电气 3,376,584 12,918,652 16,295,236 6 恒大地产 9,770,450 4,782,960 14,553,410 7 中海油田服务 3,700,000 8,986,320 12,686,320 8 中国石油股份 11,660,780 837,100 12,497,880 9 四环医药 2,166,640 9,537,980 11,704,620 10 中信银行 9,213,370 2,237,940 11,451,310 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率