版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 17:40 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月12日

路透香港3月12日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             61.25                        5.68
 买入成交金额                   38.54                        3.68
 卖出成交金额                   22.72                       1.996
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   兴业银行      361,274,237    131,662,545     492,936,782
 2                   中国平安      180,722,142    168,348,312     349,070,454
 3                   上汽集团      110,028,889    190,816,293     300,845,182
 4                   中信证券      207,443,744     71,477,644     278,921,388
 5                   中国太保      133,125,720    112,387,592     245,513,312
 6                   浦发银行      186,654,916     50,563,254     237,218,170
 7                   上海机场      182,920,943     11,404,529     194,325,472
 8                   青岛海尔      111,676,631     72,190,345     183,866,976
 9                   贵州茅台      106,977,417     62,852,540     169,829,957
 10                  工商银行       42,712,736    124,217,621     166,930,357
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     35,412,900     33,703,480      69,116,380
 2                 新华保险         27,539,555      2,964,345      30,503,900
 3                 融创中国         23,796,780              0      23,796,780
 4                 上海电气          8,742,160     13,180,260      21,922,420
 5                 东方电气          3,376,584     12,918,652      16,295,236
 6                 恒大地产          9,770,450      4,782,960      14,553,410
 7                 中海油田服务      3,700,000      8,986,320      12,686,320
 8                 中国石油股份     11,660,780        837,100      12,497,880
 9                 四环医药          2,166,640      9,537,980      11,704,620
 10                中信银行          9,213,370      2,237,940      11,451,310
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐