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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 17:50 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元小涨，因英国贸易逆差收窄

受此数据提振，英镑兑美元 从数据公布前的约1.4965涨至1.4992，日内涨幅为0.4%，不过距离海外市场所及的20个月低点1.4912并不远。

英镑兑欧元 缩减跌幅，报0.7073英镑，数据发布前报0.70825，当日跌0.1%。(完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 高琦)
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