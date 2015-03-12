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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 18:56 BJT

欧元债市：意大利三年、七年和30年期新债得标收益率刷新纪录低点

路透米兰3月12日 - 在周四的公债标售中，意大利三年期、七年期和30年期借款成本大幅下滑至纪录新低，因欧元区成员国央行推进欧洲央行制定的量化宽松措施。

意大利财政部在三项标售中总计筹集了72.5亿欧元的资金，筹资金额在计划区间的上端，其中对三年期公债的需求尤为强劲。

此次标售的2018年1月到期的三年券收益率降至0.15%，较前一次的该类公债发行下降30个基点。投标倍数是1.88，高于前一次的1.83。

2022年4月到期的七年券平均收益率降至0.71%，前一次是1.23%，投标倍数是1.49，高于前一次的1.44。

2046年到期的30年券平均收益率是1.86%，低于上一次的3.29%，投标倍数是1.57。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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