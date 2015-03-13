《台湾金融市场一周展望》股汇债静待FED会议声明，聚焦叶伦升息耐心

* 美联储会前停看听，区间整理静观其变

* 台股先行回档留意外资操作

* 台币静待美联储会议指引方向

* 台债多空较劲意味较趋浓厚

记者 詹静宜

路透台北3月13日 - 美国2月非农就业数据增长强劲，令美国升息时程提前预期浓厚，带动本周台湾股市先行修正；预料下周美联储主席叶伦对升息耐心说法拍板定案前，台湾股汇债市将随美国暂区间震荡，静待会后声明释出方向。

美国联邦储备理事会(FED)将于3月17-18日召开议息会议。分析师认为，市场多数预期此次会后声明将删除“升息前都将保持耐心”的措辞，若果如预期，则意味美国最快6月升息，否则美国升息脚步料不会太快。

统一投信全天候基金经理人朱文燕表示，现在投资人最关心的就是美联储下周利率会议，由于鹰派的副主席费雪一直呼吁要尽早升息，拉高了市场对FED提早升息的预期，但费雪下周就要退休，究竟FED何时升息，还是要等叶伦会后声明揭晓。

〞外资本周连续三天卖超，市场就紧张起来。其实，外资买那么多了，卖一点只是持股调节，无须太担忧。〞她说。

元富投顾总经理刘坤锡指出，目前外资在台股不会出现大幅进出，仍待美联储利率决策出炉后才会有明显动作，在会后声明揭晓前，料台股指数 将陷入9,500-9,699点区间整理。

外资今年来对台股买超相当积极，至6日累积买超金额达58亿美元，居亚股之冠，后续动向将左右台股后市，仍须密切关注。证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超14.79亿台币，中止连续三个交易日卖超共计276.19亿台币。

富兰克林华美第一富基金经理人周书玄乐观表示，台股除受惠资金行情，也反应基本面的好转，指数在创下9,699点七年新高后，有机会在第一季末至第二季初上攻万点，年中或受美联储可能升息影响而出现波动，但第四季在旺季与选举行情推升下，指数有机会再次挑战全年最高点。

台湾股市周五终场小跌0.17%，收报9,579.35点，周线收黑0.68%，结束连续四周收红；分析师预估，下周台股指数区间暂估在9,300-9,700点。

**短线苹果概念股难期待**

甫推出新品的苹果 周四股价走扬1.8%至124.45美元，但并未进一步拉抬台湾苹果概念股。朱文燕归咎原因指出，苹果在发表新产品后，将Apple Watch定位为精品，使得销量预期打了折扣，近期又暂无新的利多刺激使然。

“苹果概念股影响力没有去年明显，涨势较为温和。”刘坤锡也说。

朱文燕建议投资人不妨多留意油价及原物料下跌的受惠股，例如民众消费力提升后，业绩转为畅旺的零售业，以及同时受惠成本下滑与运动风潮带动获利创高的衣鞋厂商。

但富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸仍对电子股有信心。他表示，受春节假期影响，2月工作天数较少，导致近期陆续公布2月营收的公司业绩表现大多较元月明显下滑；但3月开始，电子股营收将逐渐回温，加上Apple Watch亮相后的规格细节及更多的第三方应用等，消息面有利供应链表现。

他分析，Apple Watch的问世可望成为穿戴式装置的应用指标，未来或以智慧手机为主，穿戴装置为辅，向外扩张达成物联网的加乘效果，相关产业如IC设计、半导体和云端等可望受惠。

据调研机构IEK估计，2015年全球穿戴式装置出货量将达4,700万个，市场规模约68亿美元，到2017年出货规模可突破1亿个，整体市场规模将突破百亿美元。

**台币观望美联储指引方向**

在汇市方面，本周初台币跟着韩元大幅走弱，随后则趋于走稳。汇银人士指出，美国就业数据强劲，但零售销售数据意外疲弱令美元高档走滑。在数据好坏参半下，下周四美联储将宣布利率决议，即将定调美元走势方向。

一位外商银资深交易员认为，本周四台币已经过上冲下洗，交易部位可能回到观望的心态与保守操作，估计市场对美元不会持有太多的多/空部位。

〞这可能是美元走到末升段还是在主升段的不同，〞他说。

当然，交易员也表示，美国数据好坏皆有，若本次美联储会议后未改变〞耐心〞等待升息的字眼，届时台币兑美元可能走强向上测试31.5关口。

他们表示，今年以来受欧版宽松政策提振，欧系资金大幅流入，支撑台股和台币。只不过，第一季以来外资净流入已达50余亿美元，去年全年才170-200亿美元。估计热钱流入可能进入尾声，未来资金流入速度将稍放缓。

另一位小型商银交易员也称，本周韩元经过大贬后小幅回升，目前尚看不出方向是续贬、还是回头。

〞韩元小升一点，没有代表性。还看不出未来怎么走，〞他认为，台币走势恐怕未能脱钩韩元，央行在汇价方面应仍会兼顾物价及出口竞争力。

市场人士预估，下周初台币交易区间料在31.5-31.7；若国际美元在FED会议后走强，则不排除台币跌破本周低位31.7，区间在31.7-32.0；但若FED仍维持耐心的措辞，则台币可能升破31.5价位，区间则看31.3-31.5。

**台债陷入多空交战**

债市方面，本周以来美国指标10年期公债殖利率回档整理，台债表现则显分歧，其中近期跃为主流的五年新债 在多空对峙下，殖利率高档震荡；反观10年新券 殖利率则因标售优于预期而下修至1.60%附近。

展望下周，全球债市聚焦美联储会议。交易员认为，市场多数预期叶伦将去除升息耐心的说法，拿掉相关措词算是符合预期，预料殖利率将往上盘坚；若未拿掉则显示美国没这么快升息，台债殖利率可望随美债向下修正或续处低档整理。

〞多空不会在FOMC会前急于出手。〞一位大型民营银行台债交易员说。

另有证券交易员指出，市场普遍预期在FOMC(美国联邦公开市场委员会)会后声明公布前，台债主流券104/6将持续呈现多空对峙局面，在1.12-1.15%来回较劲，静待FOMC会后声明是否一如外界预期撤掉对升息保持耐心的说法。

此外，银行台债交易员亦称，由于104/6仍在发行前交易期间，交投对空方较为有利，不过周三空单量爆增突破百亿关卡，且此波空单成本偏高，吸引轧空力道进场及空单回补，周四空单量随即降至80余亿台币，显然空方有意趁利率回档再重新另起炉灶、来回操作。