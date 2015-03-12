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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 18:10 BJT

欧元汇率：法国总统奥朗德称欧元/美元目前处于适当水准

路透法国3月12日 - 法国总统奥朗德周四称，欧元兑美元目前处于恰好的水准，对欧洲央行买债等措施的影响表示欢迎。

欧元/美元 周四稍早跌至1.0494美元，为2003年1月以来最低，目前略低于1.06。欧元今年以来已跌12%。

近年来法国多次对强势欧元表达不满，称有损法国提高竞争力的努力。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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