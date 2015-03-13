《台湾重要政经日程》--3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
=====================今日重要政经消息============================== 3/13(五) --09:00 行政院长毛治国赴立法院会施政质询。 --12:30 央行标售二年期定存单，目标金额200亿台币。 ===================================================================== 3/16(一) --16:00 台湾央行公布2月人民币业务概况。 3/18(三) *--11:00 柜买中心董事长举行记者会。 --12:00 中国信托投信记者会。 3/20(五) --16:00 经济部公布2月外销订单年增率，1月年增率为8.1%。 3/23(一) --14:00 国泰金控 召开投资人说明会。 --16:00 经济部公布2月工业生产年增率，前值为年增8.14%。 3/24(二) --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 3/25(三) --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。 3/26(四) --预估17:00 台湾央行第一季理监事会议后记者会，宣布利率决定。 *3/27(五) --两岸证券金融高峰论坛。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 4/7(二) --16:10 台湾央行公布3月底外汇存底，上月外汇存底为4,178.26亿美元。 4/8(三) --0830 主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。 --1600 财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-