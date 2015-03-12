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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 18:39 BJT

东南亚股市：多数反弹回升，泰股受配息股涨势拉抬

涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   410.28     2.20   +0.54   -0.12   410.77
    新加坡                   3373.60    -4.99   -0.15   +0.25  3365.15
    马来西亚                  1786.87     8.71   +0.49   +1.45  1761.25
    泰国                      1544.34     0.50   +0.03   +3.12  1497.67
    印尼                      5439.83    20.27   +0.37   +4.07  5226.95
    菲律宾                     7839.82    49.12   +0.63   +8.43  7230.57
    越南                        588.53     1.99   +0.34   +7.86   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 龚芳/王颖；审校 白云)
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