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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 18:53 BJT

欧洲政经：普京身体状况良好--克里姆林宫发言人

路透莫斯科3月12日 - 俄罗斯克林姆林宫发言人Dmitry Peskov向路透证实总统普京身体状况良好，但普京下次公开露面的时间不好说，可能是周四或周五。(完)
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