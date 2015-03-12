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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 18:52 BJT

马来西亚期市：棕榈油下跌1.4%，因马币走强和需求低迷

路透吉隆坡3月12日 - 马来西亚棕榈油期货周四小跌1.4%，逆转上一
日的涨势，因马币上涨和投资者担心市场上的需求。
    
    交易员表示，豆油价格下滑收窄了棕榈油较豆油的贴水，促使对价格
敏感的买家转向豆油。棕榈油POL-MYRBD-M1较豆油BO-ARGUPR-P1 的
贴水已从年初的128美元缩窄至41美元左右。
    
    新加坡一家商品经纪商的交易员说：“目前需求减弱，产出却在增加
。”
    
    “这是市场无法持坚的原因。即便是想推高，又能推高多少呢？还是
得有需求来支撑。”

    2月马来西亚棕榈油出口录得2007年以来最差表现，而本月出口继续
下滑，船货调查机构的数据显示，3月1-10日棕榈油出口较前月同期下滑1
2%至19%。
    
    马来西亚指标5月棕榈油期货合约 终场结算价收低1.4%， 
报每吨2,243马币。
    
    “涨势更多的是由空头回补带动的，而不是真实的买需推动，”另一
位吉隆坡的交易员说。
    
    总交易量为38,166口，高于往常的35,000口。
    
    马币兑美元 周四走坚至3.6890，前一日曾跌至六年新低3.71
70。
    
    路透技术分析师王涛表示，棕榈油或跌至2,218马币的支撑位，因其
已完成了由该水准引发的反弹。(完)
         
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 王洋; 审校 白云)
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