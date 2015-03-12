马来西亚期市：棕榈油下跌1.4%，因马币走强和需求低迷

路透吉隆坡3月12日 - 马来西亚棕榈油期货周四小跌1.4%，逆转上一 日的涨势，因马币上涨和投资者担心市场上的需求。 交易员表示，豆油价格下滑收窄了棕榈油较豆油的贴水，促使对价格 敏感的买家转向豆油。棕榈油POL-MYRBD-M1较豆油BO-ARGUPR-P1 的 贴水已从年初的128美元缩窄至41美元左右。 新加坡一家商品经纪商的交易员说：“目前需求减弱，产出却在增加 。” “这是市场无法持坚的原因。即便是想推高，又能推高多少呢？还是 得有需求来支撑。” 2月马来西亚棕榈油出口录得2007年以来最差表现，而本月出口继续 下滑，船货调查机构的数据显示，3月1-10日棕榈油出口较前月同期下滑1 2%至19%。 马来西亚指标5月棕榈油期货合约 终场结算价收低1.4%， 报每吨2,243马币。 “涨势更多的是由空头回补带动的，而不是真实的买需推动，”另一 位吉隆坡的交易员说。 总交易量为38,166口，高于往常的35,000口。 马币兑美元 周四走坚至3.6890，前一日曾跌至六年新低3.71 70。 路透技术分析师王涛表示，棕榈油或跌至2,218马币的支撑位，因其 已完成了由该水准引发的反弹。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)