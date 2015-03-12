马来西亚期市：棕榈油下跌1.4%，因马币走强和需求低迷

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透吉隆坡3月12日 - 马来西亚棕榈油期货周四小跌1.4%，逆转上一 日的涨势，因马币上涨和投资者担心市场上的需求。 交易员表示，豆油价格下滑收窄了棕榈油较豆油的贴水，促使对价格 敏感的买家转向豆油。棕榈油POL-MYRBD-M1较豆油BO-ARGUPR-P1 的 贴水已从年初的128美元缩窄至41美元左右。 新加坡一家商品经纪商的交易员说：“目前需求减弱，产出却在增加 。” “这是市场无法持坚的原因。即便是想推高，又能推高多少呢？还是 得有需求来支撑。” 2月马来西亚棕榈油出口录得2007年以来最差表现，而本月出口继续 下滑，船货调查机构的数据显示，3月1-10日棕榈油出口较前月同期下滑1 2%至19%。 马来西亚指标5月棕榈油期货合约 终场结算价收低1.4%， 报每吨2,243马币。 “涨势更多的是由空头回补带动的，而不是真实的买需推动，”另一 位吉隆坡的交易员说。 总交易量为38,166口，高于往常的35,000口。 马币兑美元 周四走坚至3.6890，前一日曾跌至六年新低3.71 70。 路透技术分析师王涛表示，棕榈油或跌至2,218马币的支撑位，因其 已完成了由该水准引发的反弹。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率