版本:
中国
债券 | 2015年 3月 12日 星期四 19:20 BJT

欧洲政经：希腊失去了很多信任--欧洲央行魏德曼

路透法兰克福3月12日 - 欧洲央行决策官员魏德曼周四称，希腊已失去很多信任，欧元区成员国政府必须决定是否要扩大他们对希腊的风险敞口。

魏德曼亦是德国央行总裁。他说，欧元区各国央行应当确保在购买了希腊政府债券后，自己的流动性状况不会因为希腊银行而变差。他说，希腊公债现在依然没有市场。

魏德曼是在德国央行发布2014年业绩的记者会上做出上述表示的。他还说，欧元区的负通胀“只是暂时的”，反映的是油价急跌。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐