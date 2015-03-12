欧洲政经：希腊失去了很多信任--欧洲央行魏德曼

魏德曼亦是德国央行总裁。他说，欧元区各国央行应当确保在购买了希腊政府债券后，自己的流动性状况不会因为希腊银行而变差。他说，希腊公债现在依然没有市场。

魏德曼是在德国央行发布2014年业绩的记者会上做出上述表示的。他还说，欧元区的负通胀“只是暂时的”，反映的是油价急跌。(完)