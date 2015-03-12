国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，但受到越南、斯里兰卡需求的支撑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡3月12日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，但仍保持在每桶 16美元上方，尽管原油价格上涨，但有越南和斯里兰卡的现货需求提供支 撑。 交易员表示，越南浮现出现货需求，PV Oil和Saigon Petro求购4月 柴油。 交易员并称斯里兰卡的IOC也求购一艘4月中旬的500ppm和10ppm混合 柴油船货。 交易员表示，斯里兰卡的油品零售商从去年开始买入超低硫柴油，为 一些要使用更环保清洁燃料的新车型提供燃料。 交易员表示马来西亚Petronas继续在现货市场上卖出。其出售3月末 至4月初的含硫10ppm的柴油。 国际航空运输协会(IATA)理事长汤彦麟(Tony Tyler)周四在一次主旨 讲话中表示，印尼预计到2034年将成为第六大航空旅行市场。交易员表示 这可能提振该国的航煤需求。 新加坡现货市场上，兴隆以每桶较新加坡3月26日-4月1日平均报价每 桶贴水0.20美元的价格，向托克(Trafigura)出售25万桶含硫500ppm、船 期为3月29日-4月2日的柴油船货。 兴隆以每桶较新加坡3月16日-20日平均报价每桶贴水0.40美元的价格 ，从BP手中买入10万桶船期为3月27日-31日的航煤船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率