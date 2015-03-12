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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 19:44 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，但受到越南、斯里兰卡需求的支撑

路透新加坡3月12日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，但仍保持在每桶
16美元上方，尽管原油价格上涨，但有越南和斯里兰卡的现货需求提供支
撑。
    
    交易员表示，越南浮现出现货需求，PV Oil和Saigon Petro求购4月
柴油。
    
    交易员并称斯里兰卡的IOC也求购一艘4月中旬的500ppm和10ppm混合
柴油船货。
    
    交易员表示，斯里兰卡的油品零售商从去年开始买入超低硫柴油，为
一些要使用更环保清洁燃料的新车型提供燃料。
    
    交易员表示马来西亚Petronas继续在现货市场上卖出。其出售3月末
至4月初的含硫10ppm的柴油。
    
    国际航空运输协会(IATA)理事长汤彦麟(Tony Tyler)周四在一次主旨
讲话中表示，印尼预计到2034年将成为第六大航空旅行市场。交易员表示
这可能提振该国的航煤需求。
    
    新加坡现货市场上，兴隆以每桶较新加坡3月26日-4月1日平均报价每
桶贴水0.20美元的价格，向托克(Trafigura)出售25万桶含硫500ppm、船
期为3月29日-4月2日的柴油船货。
    
    兴隆以每桶较新加坡3月16日-20日平均报价每桶贴水0.40美元的价格
，从BP手中买入10万桶船期为3月27日-31日的航煤船货。(完)
        
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    产油国官方售价英文原文       

 (编译 王洋; 审校 白云)
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