国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，但受到越南、斯里兰卡需求的支撑

路透新加坡3月12日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，但仍保持在每桶 16美元上方，尽管原油价格上涨，但有越南和斯里兰卡的现货需求提供支 撑。 交易员表示，越南浮现出现货需求，PV Oil和Saigon Petro求购4月 柴油。 交易员并称斯里兰卡的IOC也求购一艘4月中旬的500ppm和10ppm混合 柴油船货。 交易员表示，斯里兰卡的油品零售商从去年开始买入超低硫柴油，为 一些要使用更环保清洁燃料的新车型提供燃料。 交易员表示马来西亚Petronas继续在现货市场上卖出。其出售3月末 至4月初的含硫10ppm的柴油。 国际航空运输协会(IATA)理事长汤彦麟(Tony Tyler)周四在一次主旨 讲话中表示，印尼预计到2034年将成为第六大航空旅行市场。交易员表示 这可能提振该国的航煤需求。 新加坡现货市场上，兴隆以每桶较新加坡3月26日-4月1日平均报价每 桶贴水0.20美元的价格，向托克(Trafigura)出售25万桶含硫500ppm、船 期为3月29日-4月2日的柴油船货。 兴隆以每桶较新加坡3月16日-20日平均报价每桶贴水0.40美元的价格 ，从BP手中买入10万桶船期为3月27日-31日的航煤船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)