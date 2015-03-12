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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 20:04 BJT

欧洲政经：魏德曼反驳希腊财长对欧洲央行政策的批评

路透法兰克福3月12日 - 欧洲央行决策官员魏德曼周四反驳了希腊财长形容欧洲央行政策“令希腊政府窒息”的说法。

“你必须得分清楚因和果，”魏德曼在被问及希腊财长的言论时说。“希腊政府不能进入市场融资不是因为欧洲央行。”

“援助款暂停拨放也不是因为欧洲央行，”魏德曼在德国央行发布2014年业绩的记者会上说，他也是德国央行总裁。

“我们有着必须要遵守的规定，而这些规定的初衷是为了保护欧元区货币政策。”(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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