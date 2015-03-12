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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 19:49 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水降至逾一周低位

路透3月12日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四跌至逾一周低位，
受现货市场的抛压影响。
    
    380-cst燃料油较新加坡现货报价的升水下滑0.46美元，至每吨0.54
美元。
    
    3月下半月装船的380-cst现货燃料油的卖方报价每吨最多下降了0.5
美元。
    
    对船用燃料油的需求依然迟滞，船用燃料油升水盘旋在每吨4美元左
右。
    
    无现货交易达成。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    
    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)
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