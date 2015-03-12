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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 20:06 BJT

丹麦央行：总裁罗德称本币没有“被低估”

路透伦敦3月12日 - 丹麦央行总裁罗德周四称，丹麦克朗没有被“低估”，并重申其扞卫已实施30年之久的钉住汇率制度的承诺。过去几个月该钉住汇率制度承受了压力。

罗德在伦敦的一次活动上称：“没有讨论过改变汇率机制。该机制是钉住机制，它是我们政策的基石，受到广泛的支持。”

上个月丹麦央行下调指标利率至负0.75%。

丹麦央行还一直在外汇市场上抛出克朗以压低汇价。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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