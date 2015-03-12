国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受需求强劲和液化石油气短缺提振

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡3月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跳升10%至一周高位 每吨103.28美元，因需求强劲和廉价替代品液化石油气(LPG)持续短缺。 一位交易员说，休斯敦航道因船舶相撞连续关闭第三天，可能影响自 美国至亚洲的石脑油供给。 需求方面，韩国最小的乙烯生产商KPIC在求购4月下半月石脑油，但 未有交易达成的报道。 在这之前的一天，LG化学买入约7.5万吨4月下半月石脑油，成本加运 费价(C&F)每吨较日本报价升水近5.00美元。 台塑石化和菲律宾的JG Summit也在洽购石脑油。 交易员表示，液化石油气的短缺是推动买家继续购买石脑油的主要因 素。 一位在新加坡的交易员说：“市场可能变化，但4月不会有LPG。今年 迄今几乎是零水准，仅有的例外是通过定期或管道进行的一点点供给，而 去年4月亚洲有超过30万吨的使用量。” 新加坡现货交易中，SK Energy向道达尔出售一艘船期为4月1-8日的9 2号汽油船货，价格是每桶71.10美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率