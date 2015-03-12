国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受需求强劲和液化石油气短缺提振

路透新加坡3月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跳升10%至一周高位 每吨103.28美元，因需求强劲和廉价替代品液化石油气(LPG)持续短缺。 一位交易员说，休斯敦航道因船舶相撞连续关闭第三天，可能影响自 美国至亚洲的石脑油供给。 需求方面，韩国最小的乙烯生产商KPIC在求购4月下半月石脑油，但 未有交易达成的报道。 在这之前的一天，LG化学买入约7.5万吨4月下半月石脑油，成本加运 费价(C&F)每吨较日本报价升水近5.00美元。 台塑石化和菲律宾的JG Summit也在洽购石脑油。 交易员表示，液化石油气的短缺是推动买家继续购买石脑油的主要因 素。 一位在新加坡的交易员说：“市场可能变化，但4月不会有LPG。今年 迄今几乎是零水准，仅有的例外是通过定期或管道进行的一点点供给，而 去年4月亚洲有超过30万吨的使用量。” 新加坡现货交易中，SK Energy向道达尔出售一艘船期为4月1-8日的9 2号汽油船货，价格是每桶71.10美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)