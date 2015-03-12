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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 19:54 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受需求强劲和液化石油气短缺提振

路透新加坡3月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跳升10%至一周高位
每吨103.28美元，因需求强劲和廉价替代品液化石油气(LPG)持续短缺。
    
    一位交易员说，休斯敦航道因船舶相撞连续关闭第三天，可能影响自
美国至亚洲的石脑油供给。
    
    需求方面，韩国最小的乙烯生产商KPIC在求购4月下半月石脑油，但
未有交易达成的报道。
    
    在这之前的一天，LG化学买入约7.5万吨4月下半月石脑油，成本加运
费价(C&F)每吨较日本报价升水近5.00美元。
    
    台塑石化和菲律宾的JG Summit也在洽购石脑油。
    
    交易员表示，液化石油气的短缺是推动买家继续购买石脑油的主要因
素。
    
    一位在新加坡的交易员说：“市场可能变化，但4月不会有LPG。今年
迄今几乎是零水准，仅有的例外是通过定期或管道进行的一点点供给，而
去年4月亚洲有超过30万吨的使用量。”
    
    新加坡现货交易中，SK Energy向道达尔出售一艘船期为4月1-8日的9
2号汽油船货，价格是每桶71.10美元。(完)
      
       
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 (编译 王洋; 审校 白云)
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