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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 22:08 BJT

美国热股：连锁汉堡店Shake Shack预计今年同店销售放缓，股价盘初急挫8%

路透3月12日 - 连锁汉堡店Shake Shack 预计2015年同店销售将放缓，第四季业绩出现亏损。

Shake Shack股价周三收报46.9美元，周四盘初急挫8%，报43.14美元。(完)

(编译 白云; 审校 李军)
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