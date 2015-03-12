版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 20:45 BJT

标题新闻：加拿大第四季工业产能利用率为83.6%，较前一季上升0.4个百分点

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐