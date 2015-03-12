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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 21:19 BJT

英国央行：总裁卡尼称未来几年可能需要温和上调利率

路透伦敦3月12日 - 英国央行总裁卡尼：

* 未来几年可能需要温和上调利率

* 全球低通胀持续和英镑升值可能在一段时间内打压物价

* 通胀有望在未来两年内朝目标回升

* 考虑持续存在的外部通缩因素或许是恰当的

* 升息步伐和幅度将受外国物价和英镑汇率变化的影响

* 没有证据显示普通家庭因为低通胀而缩减支出

* 各国央行需要对近期低通胀引发债务通缩的风险保持警觉

* 全球经济持续疲软使英国在推动通胀尽快回到目标方面面临更大挑战

* 对全球经济形势变差的担忧可能推动避险资本流入英国，从而推高英镑

* 如果通胀下滑风险实质化，英国央行仍有很多政策选择。(完)
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