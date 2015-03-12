英国央行：总裁卡尼称未来几年可能需要温和上调利率

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦3月12日 - 英国央行总裁卡尼：
* 未来几年可能需要温和上调利率
* 全球低通胀持续和英镑升值可能在一段时间内打压物价
* 通胀有望在未来两年内朝目标回升
* 考虑持续存在的外部通缩因素或许是恰当的
* 升息步伐和幅度将受外国物价和英镑汇率变化的影响
* 没有证据显示普通家庭因为低通胀而缩减支出
* 各国央行需要对近期低通胀引发债务通缩的风险保持警觉
* 全球经济持续疲软使英国在推动通胀尽快回到目标方面面临更大挑战
* 对全球经济形势变差的担忧可能推动避险资本流入英国，从而推高英镑
* 如果通胀下滑风险实质化，英国央行仍有很多政策选择。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)