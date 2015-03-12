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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 22:11 BJT

美国热股：华尔街日报称通用电气将大幅裁减其金融业务

路透3月12日 - 华尔街日报引述熟知内情的消息人士报导，美国通用电气(奇异,GE) 正考虑大幅裁减其金融业务。该报引述消息人士表示，通用电气已认定放贷业务的利润价值，再也比不上其所引发投资人的不满。

通用电气周三收报25.19美元，周四盘初小涨0.2%，报25.25美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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