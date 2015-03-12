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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 22:09 BJT

美国热股：阿里巴巴开始在西雅图招募雇员，股价早盘上扬

路透3月12日 - 全球最大的电子商务公司阿里巴巴 已开始在美国西雅图招募雇员，主要瞄准云计算领域。西雅图是亚马逊和微软的总部所在地。

阿里巴巴股价周三收报81.99美元，周四盘初上扬近1%，报82.77美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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