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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 21:11 BJT

加拿大央行：油价下跌明显不利于加拿大经济--央行官员MENDES

路透3月12日 - 加拿大央行官员MENDES周四表示：

* 油价下跌明显不利于加拿大经济

* 加元下跌正在提高加拿大商品的竞争力，这将进一步提振出口并最终惠及投资

* 加国油气行业的企业投资2015年预计将减少约三分之一

* 加国制造业预计将因美国需求转强、货运成本下降和加元贬值而受益

* 非能源出口的增长情况显示出更多动能，表明需求轮动正在进行。(完)
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