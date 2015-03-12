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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 21:18 BJT

美国个股：英特尔下调第一季财测，股价盘前下挫4%

路透3月12日 - 英特尔 下调第一季的营收预估，称因商用台式电脑需求弱于预期，且全线下调PC供应链的库存。

英特尔股价盘前下挫4%。

英特尔预计第一季营收为128亿美元，浮动区间介于加减3亿美元。之前的预估是137亿美元，加减5亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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