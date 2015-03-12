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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 22:07 BJT

美国热股：花旗通过压力测试，股价盘初劲扬4.4%

路透3月12日 - 在美联储年度审核之后，美国最大银行中有四家必须削减投资者分配计划。这显示美联储继续对华尔街银行保持严格控制。

花旗集团 通过了今年的压力测试，可以提高对投资者的分配，因此松了一口气。去年花旗集团未能通过测试，是三年中的第二次，首席执行官高沛德(Michael Corbat)今年把自己的职位押上了，不容再次有失。

花旗股价周三收报52.33美元，周四盘初劲扬4.4%，报54.62美元。(完)

(编译 白云; 审校 母红)
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