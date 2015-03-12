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债券 | 2015年 3月 12日 星期四 21:47 BJT

英国央行：总裁卡尼推后加息预期，称将考虑低通胀和汇率因素

英镑兑欧元周三触及七年高位，不过兑美元近期却大幅下挫。

卡尼讲话后，英国公债价格急涨，投资者推后对英国央行将在未来几年升息的预期。

卡尼表示，决策者将不会关注一次性影响，但他说，关注并考虑来自国外的持续通缩影响或许是恰当的。

卡尼称，海外国家低通胀持续与英镑升值的持续影响，会合力压低消费者物价。(完)

(编译/审校 王洋/白云)
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