版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 21:42 BJT

美国股市：开高，但英特尔股价下挫打压盘面

路透3月12日 - 美国股市周四高开，从两日的跌势中反弹，不过英特尔股价 对Nasdaq指数构成压力，此前该公司预警称第一季营收将低于预期。

道琼工业指数 盘初上涨44.18点，或0.25%，至17,679.57点；标准普尔500指数 上涨4.5点，或0.22%，至2,044.74点；Nasdaq指数 上涨4.03点，或0.08%，至4,853.97点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐