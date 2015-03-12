版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 23:19 BJT

欧洲政经：希腊总理称即便没有收到金援的后续拨款，希腊仍会履行偿债义务

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐