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货币新闻 | 2015年 3月 13日 星期五 01:11 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为2.681%，投标倍数为2.18

路透华盛顿3月12日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.681 中值 2.622 低值 2.510 价格/得标 价格 96.289689 高值得标比率 98.37% 投标倍数 2.18 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,001,400 总投标 28,305,816,400 竞争性投标得标 12,988,700,000 非竞争性投标得标 11,301,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 19,059,500,000 初级市场交易商得标 4,748,500,000 直接投标 2,249,000,000 直接投标得标 1,501,918,500 间接投标 　 6,986,015,000 间接投标得标 6,738,281,500 发行细节 发行日 2015/03/16 到期日 2045/02/15 CUSIP码 912810RK6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 母红；审校 李军)
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