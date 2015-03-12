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货币新闻 | 2015年 3月 13日 星期五 02:10 BJT

美国数据：2月预算赤字为1,920亿美元，预估为赤字1,870亿美元

路透华盛顿3月12日 - 美国财政部周四公布，2月预算赤字为1,920亿美元，同比减少1%。

路透访查的分析师预期为赤字1,870亿美元。财政部月度预算报告称，2014年2月预算赤字为1,940亿美元。

本财年迄今预算赤字为3,870亿美元。

2月预算结果受到日历差异影响。经日期相关交易调整后的2月预算赤字为1,940亿美元。

财政部称，2月预算收入为1,390亿美元，按年下降3%。2月预算支出为3,320亿美元，同比减少2%。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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