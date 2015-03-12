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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 05:23 BJT

韩国数据：2月进口物价同比下跌17.8%，降速放缓

路透首尔3月13日 - 韩国央行周五公布的数据显示，2月进口物价下
跌速度放缓，因韩元兑美元走软，部分抵消了油价回落的影响。
    
  2月以韩元计进口物价较上年同期下降17.8%，1月以韩元计进口物价修
正后为同比下跌19.4%。
    
    央行表示，全球油价下跌继续拖低进口物价。2月迪拜原油价格同比
重挫了47.0%。
    
    而韩元兑美元同期下跌了2.5%。
    
    2月以韩元计进口物价较前月上升了2.8%，为一年来首次上涨。
    
    2月以韩元计出口物价降速也放缓，不过放缓幅度不及进口物价。出
口物价同比下滑7.9%%。

    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                   *2月　　　1月     12月    11月    10月    
    进口物价
    较上年同期(%)  -17.8   -19.4   -13.0    -8.0    -7.6
    较上月(%)       2.8    -7.5    -5.1     -0.9    -1.1

    出口物价
    较上年同期(%)  -7.9    -8.6    -4.4    -2.2    -4.1
    较上月(%)      1.5     -4.3    -2.6     1.2     0.7

　　*有待修订(完)
  


 (编译 母红；审校 李军)
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