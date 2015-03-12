版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 05:39 BJT

3月12日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.28%或2.09吨，至750.95吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐