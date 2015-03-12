版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 33.50 -1.48 -4.23 2347935

搜狐 49.84 -3.58 -6.70 842726

网易 94.83 -2.64 -2.71 515713

百度 203.39 -0.99 -0.48 2221113

台湾

台湾积体电路 23.53 +0.04 +0.17 2252482

联电 2.50 +0.03 +1.21 125997

日月光 7.50 -0.08 -1.06 442343

硅品精密 8.78 +0.10 +1.15 425129

和信超媒体 0.85 +0.09 +11.84 184570

友达 4.91 +0.14 +2.94 1117297

中华电信 31.13 +0.35 +1.14 41999

台湾国际航电 48.67 -0.37 -0.75 2386570

香港

中国移动 63.93 +0.28 +0.44 166881

中国联通 15.01 -0.14 -0.92 71672

中国电信 59.62 -0.14 -0.23 8836

中芯国际 4.39 +0.01 +0.23 8649

电讯盈科 6.25 +0.03 +0.48 483

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 张涛；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐