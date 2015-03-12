《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 33.50 -1.48 -4.23 2347935
搜狐 49.84 -3.58 -6.70 842726
网易 94.83 -2.64 -2.71 515713
百度 203.39 -0.99 -0.48 2221113
台湾
台湾积体电路 23.53 +0.04 +0.17 2252482
联电 2.50 +0.03 +1.21 125997
日月光 7.50 -0.08 -1.06 442343
硅品精密 8.78 +0.10 +1.15 425129
和信超媒体 0.85 +0.09 +11.84 184570
友达 4.91 +0.14 +2.94 1117297
中华电信 31.13 +0.35 +1.14 41999
台湾国际航电 48.67 -0.37 -0.75 2386570
香港
中国移动 63.93 +0.28 +0.44 166881
中国联通 15.01 -0.14 -0.92 71672
中国电信 59.62 -0.14 -0.23 8836
中芯国际 4.39 +0.01 +0.23 8649
电讯盈科 6.25 +0.03 +0.48 483
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张涛；审校 郑茵)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率