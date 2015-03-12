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市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 07:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月13日-3月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月9日当周

　3月13日(五)

1230 加拿大就业人口变动(万人) 2月 减少0.5 增加3.54

失业率 6.7% 6.6%

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% -0.8%

(较上年同期) 持平 持平

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 95.5 95.4

现况指数 105.7 106.9

预期指数 87.5 88.0

3月16日当周

3月16日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 7.25 7.78

1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.3% +0.2%

制造业产出(较前月) +0.3% +0.2%

产能利用率 79.5% 79.4%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 56 55

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1,748

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出222

3月17日(二)

1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 105.3 106.5

建筑许可年率(万户) 106.5 106.0

1230 加拿大制造业销售(较前月) 1月 -- +1.7%

3月18日(三)

1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 -- +2.5%

1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%

3月19日(四)

1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,012 赤字1,003

1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.3% +0.2%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 5.5 5.2

3月20日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.0%

央行核心CPI(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.2%

1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -- -2.0% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 于春红)
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