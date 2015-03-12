美国与加拿大经济指标预测--3月13日-3月20日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月9日当周
3月13日(五)
1230 加拿大就业人口变动(万人) 2月 减少0.5 增加3.54
失业率 6.7% 6.6%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% -0.8%
(较上年同期) 持平 持平
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 95.5 95.4
现况指数 105.7 106.9
预期指数 87.5 88.0
3月16日当周
3月16日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 7.25 7.78
1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.3% +0.2%
制造业产出(较前月) +0.3% +0.2%
产能利用率 79.5% 79.4%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 56 55
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1,748
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出222
3月17日(二)
1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 105.3 106.5
建筑许可年率(万户) 106.5 106.0
1230 加拿大制造业销售(较前月) 1月 -- +1.7%
3月18日(三)
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 -- +2.5%
1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
3月19日(四)
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,012 赤字1,003
1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.3% +0.2%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 5.5 5.2
3月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.0%
央行核心CPI(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.2%
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -- -2.0% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 于春红)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)