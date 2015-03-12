《焦点》英特尔调降第一季营收预期，因PC台式机需求疲弱

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
当微软 去年4月份停止对其Windows XP操作系统的支持后，英特尔曾预计中小型企业的需求会反弹，但这种情况并未发生。
Summit Research的分析师Srini Sundararajan称，企业和消费者对他们的旧PC电脑采取“只要不坏就不升级”的态度。
根据BlueFin Research Partners，第一季度全球PC发货量将为7,500万-7,600万台，较前季下降8-9%。
英特尔与微软结成的历史性“维特尔(Wintel)”联盟曾带来惊人的高利润率。英特尔现在一直在为“2合1电脑”等设备制造芯片，试图借此抵消PC更新速度放缓的影响。2合1电脑兼具笔记本电脑和平板电脑的功能。
英特尔称，其毛利润率区间的中点仍为60%，上下浮动几个百分点。
英特尔收跌4.73%，报30.80美元。微软收跌2.29%，报41.02美元。
全球最大的半导体生产设备制造商ASML Holding 收跌1.76%，至104.80美元。(完) (编译 郑茵/汪红英；审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)