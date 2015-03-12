《焦点》英特尔调降第一季营收预期，因PC台式机需求疲弱

当微软 去年4月份停止对其Windows XP操作系统的支持后，英特尔曾预计中小型企业的需求会反弹，但这种情况并未发生。

Summit Research的分析师Srini Sundararajan称，企业和消费者对他们的旧PC电脑采取“只要不坏就不升级”的态度。

根据BlueFin Research Partners，第一季度全球PC发货量将为7,500万-7,600万台，较前季下降8-9%。

英特尔与微软结成的历史性“维特尔(Wintel)”联盟曾带来惊人的高利润率。英特尔现在一直在为“2合1电脑”等设备制造芯片，试图借此抵消PC更新速度放缓的影响。2合1电脑兼具笔记本电脑和平板电脑的功能。

英特尔称，其毛利润率区间的中点仍为60%，上下浮动几个百分点。

英特尔收跌4.73%，报30.80美元。微软收跌2.29%，报41.02美元。

全球最大的半导体生产设备制造商ASML Holding 收跌1.76%，至104.80美元。(完) (编译 郑茵/汪红英；审校 杜明霞)