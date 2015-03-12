《综述》美国2月零售销售因寒冷天气而显萧瑟，但就业市场坚稳不改

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
多数人认为消费者将油价下跌省下来的多数金钱存起来了，将在3月天气回暖后开始使用。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)一份报告也凸显支出增加的前景。该报告显示，美国第四季家庭财富净值增长1.52万亿(兆)美元，创下2013年第四季以来最大增幅。
“消费者或许已经收缩支出，但他们仍保持消费的能力与财力，”全美零售商联合会首席分析师Jack Kleinhenz表示，“随着天气转暖，以及复活节来得较早，消费者可能会摆脱寒冬的影响。”
上月零售销售普遍疲弱，凸显了天候的影响。
汽车销售大跌2.5%，为一年以来最大降幅；服饰店销售持平；建筑材料与园艺工具商店销售下滑2.3%，跌幅为2012年5月以来最大。
餐厅与酒吧销售下跌0.6%，跌幅亦为一年以来最大。家具、电器与相关用具的销售也出现下滑。
不过网路商店与运动用品店销售增长。
近期汽油价格回升，拉抬了加油站销售上升1.5%，为5月以来首度出现增加。2月汽油价格上涨约0.09美元。
此前，加油站的汽油价格从去年7月起随着原油价格走跌。
美国初请失业金情况图表：link.reuters.com/dah52w
美国零售销售图表：here
美国企业库存图表：link.reuters.com/gyd62w
美国进口物价与油价图表：link.reuters.com/puk86v (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)