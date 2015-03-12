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货币新闻 | 2015年 3月 13日 星期五 07:18 BJT

《综述》美国2月零售销售因寒冷天气而显萧瑟，但就业市场坚稳不改

多数人认为消费者将油价下跌省下来的多数金钱存起来了，将在3月天气回暖后开始使用。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)一份报告也凸显支出增加的前景。该报告显示，美国第四季家庭财富净值增长1.52万亿(兆)美元，创下2013年第四季以来最大增幅。

“消费者或许已经收缩支出，但他们仍保持消费的能力与财力，”全美零售商联合会首席分析师Jack Kleinhenz表示，“随着天气转暖，以及复活节来得较早，消费者可能会摆脱寒冬的影响。”

上月零售销售普遍疲弱，凸显了天候的影响。

汽车销售大跌2.5%，为一年以来最大降幅；服饰店销售持平；建筑材料与园艺工具商店销售下滑2.3%，跌幅为2012年5月以来最大。

餐厅与酒吧销售下跌0.6%，跌幅亦为一年以来最大。家具、电器与相关用具的销售也出现下滑。

不过网路商店与运动用品店销售增长。

近期汽油价格回升，拉抬了加油站销售上升1.5%，为5月以来首度出现增加。2月汽油价格上涨约0.09美元。

此前，加油站的汽油价格从去年7月起随着原油价格走跌。

美国初请失业金情况图表：link.reuters.com/dah52w

美国零售销售图表：here

美国企业库存图表：link.reuters.com/gyd62w

美国进口物价与油价图表：link.reuters.com/puk86v (完)
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