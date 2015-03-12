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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 06:57 BJT

****日韩经济指标预测--3月13日-3月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
    
    3月9日当周   
    3月13日(五)
    0430 日本工业生产                              1月修正值       --         +4.0%
             产能利用率(较前月)                          1月       --         +2.0%   
    
    3月16日当周
    
    3月16日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                      2月修正值       --        顺差77
             出口(较上年同期)                                      --         -3.4%
             进口(较上年同期)                                      --        -19.6%
    
    3月17日(二)
    2300 韩国失业率                                     2月        --          3.4%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                           2月        --    逆差11,770
             出口(较上年同期)                                      --        +17.0%
             进口(较上年同期)                                      --         -9.0%
    
    3月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                2月        --         -1.2%
                                (较上年同期)                       --         -3.6%
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                 3月        --          正11
    
    3月19日(四)
    暂无重要经济数据。
    
    3月20日(四)
    暂无重要经济数据。(完)
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